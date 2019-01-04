Это произошло утром 4 января во дворе ЖК «Центральный».

«В полицию Краснодара поступило сообщение о повреждении автомобиля Toyota во дворе ЖК «Центральный». На место прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что произошло осыпание левого переднего стекла. На двух левых дверях машины нашли две вмятины», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В ходе осмотра полицейские обнаружили два металлических фрагмента, внешне похожих на остатки от пуль пневматического оружия.

На записях видеонаблюдения видно, что стекло осыпалось в 8:45, однако рядом с автомобилем никого нет.

Правоохранители устанавливают граждан, причастных к инциденту. Проводят проверку.

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