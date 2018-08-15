В Краснодаре неизвестные украли более 10 тыс. куб. м чернозема и глины

Котлованы обнаружили в Карасунском округе в районе улицы Тихорецкой.

Место преступления осмотрели сотрудники полиции, краевой администрации и БТИ. По предварительным данным, злоумышленники вырыли и вывезли более 10 тыс. куб. м чернозема и глины. Эти участки — собственность администрации Краснодарского края.

«На данной территории планируется размещение частного индустриального промышленного парка со строительством необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры для того, чтобы на этой территории в дальнейшем развивались новые промышленные производства», — пояснил заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков.

Инвестора для будущего промышленного парка нашли, но со строительством теперь придется подождать. Сначала специалистам предстоит оценить масштабы пропажи и ущерб, а полиции — разыскать злоумышленников, сбежавших и бросивших на месте всю технику. За самовольную добычу природных ресурсов без лицензии они заплатят штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей. Также их обяжут вернуть назад землю и восстановить ландшафт.

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