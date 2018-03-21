В Краснодаре неизвестные затолкали в автомобиль мужчину и увезли

Они представились сотрудниками полиции.

«В полицию Краснодара обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестные люди насильно усадили мужчину в автомобиль и увезли. Очевидица сняла происходящее на камеру телефона и запомнила регистрационные знаки машины», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские установили местонахождение автомобиля. В его салоне находились четверо мужчин в возрасте от 22 до 27 лет. Подозреваемые попытались скрыться и при задержании оказали сопротивление.

При осмотре машины правоохранители обнаружили и изъяли травматический пистолет, патроны, деньги, а также поддельные удостоверения сотрудников различных силовых структур. Четверых краснодарцев доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что мужчины посадили 33-летнего жителя Краснодара в машину, применив насилие. Они представились сотрудниками полиции и заявили, что у них есть информация о причастности мужчины к незаконному обороту наркотических средств. При этом злоумышленники потребовали у потерпевшего деньги за освобождение от уголовной ответственности. Испугавшись за свою жизнь, он передал деньги, после чего его отпустили.

Возбудили уголовное дело о вымогательстве. Подозреваемых заключили под стражу.

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