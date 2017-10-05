В Краснодаре неизвестный из окна многоэтажки обстреливает клиентов шиномонтажа

Несколько случаев стрельбы зафиксировали на улице Симферопольской. Полиция пытается установить личность злоумышленника.

В соцсетях появилась информация о том, что из окна многоэтажки на улице Симферопольской, 40 неизвестный обстреливает клиентов шиномонтажа из пневматической винтовки. Стрельбу злоумышленник открывает в разное время суток. По словам хозяина шиномонтажа, он пытался вычислить, откуда ведется стрельба, вел наблюдение, но это не дало результатов.

«В течение года в полицию поступало несколько заявлений об этом. По всем фактам проводили проверки. Установить личность злоумышленника не представилось возможным», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он отметил, что по сведениям, указанным в Интернете, проведут дополнительную проверку, чтобы установить личность злоумышленника.

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