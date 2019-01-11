Инцидент произошел в начале января на одной из улиц в Пашковском микрорайоне.

Происходящее сняли на видео, запись опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что в конфликте участвуют несколько мужчин. Двое из них сделали замечание местному жителю за то, что тот якобы оставил мусор на обочине дороги. Через некоторое время мужчина, которого обвиняли в выбрасывании на дорогу мусора, вернулся с друзьями к обидчикам. Затем началась драка. При этом из комментариев к опубликованному видео следует, что граждане, сделавшие запись драки, ранее самовольно демонтировали с этого места общественные контейнеры для мусора.

Свидетелями потасовки стали женщины и двое детей пострадавшего.

«Факт произошедшего зафиксирован, на место выехал участковый-уполномоченный. Он опросил участников конфликта и свидетелей. По факту случившегося проводится проверку», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

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