В Краснодаре незаконно вырубили 33 дерева ценных лиственных пород

Прокуратура провела проверку, после которой возбудили уголовное дело.

В ходе проверки установили, что на улице Путевой в Центральном округе незаконно вырубили 33 дерева, в том числе клен ясенелистный, шелковицу, плодовые и другие деревья. Городу нанесен ущерб в размере более 6,3 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о вырубке насаждений в особо крупном размере. Расследование находится на контроле прокуратуры округа.

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