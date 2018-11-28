В Краснодаре ночью дороги обработают реагентами от гололедицы

В краевой столице с 23:00 28 ноября дороги начнут обрабатывать реагентами и песчано-соляной смесью в связи с предстоящими неблагоприятными погодными условиями.

«В настоящий момент все дороги Краснодара — в проезжаемом состоянии. Спецтехника подрядных организаций продолжает заниматься ликвидацией подтоплений. Однако из-за возможных неблагоприятных погодных условий поздним вечером, начиная с 23:00, на улицы выйдет 28 машин, оборудованных для обработки проезжей части песчано-соляной смесью и реагентами. В первоочередном порядке будут обработаны все путепроводы и магистральные улицы города. При необходимости техника будет работать непрерывно в течение ночи», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По его словам, основное внимание будет уделено обработке всех мостов, путепроводов, а также улиц Северной, Ставропольской, Мачуги, Селезнева, Старокубанской, Тургенева и других.

По прогнозу Краснодарского гидрометцентра, в ночь с 28 на 29 ноября в краевом центре временами пройдут осадки, возможен гололед, налипание мокрого снега, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани 29 ноября прогнозируют дожди и снег. Экстренные службы из-за непогоды перешли в режим повышенной готовности.

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