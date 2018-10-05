В Краснодаре ночью продолжат устранять прорыв канализации на Клинической

Специалисты 5 октября приступили к укладке трубы взамен аварийного участка коллектора. Работы ведут на промежутке от улицы Выставочной до Юннатов.

Привлечено 12 единиц техники. На период проведения работ продолжает действовать ограничение на движение трамваев по Клинической.

«Работы по ликвидации последствий повреждения линии напорной фекальной канализации ведутся в соответствии с заявленными планами. Вместо аварийного участка прокладывается новая труба. Однако из-за сложности проведения работ на глубине потребовалось больше времени, чем было заявлено изначально. Сейчас они активно ведутся. На площадке установлены два прожектора, чтобы ночью не останавливаться. Движение трамваев будет возобновлено после пуска в работу нового участка канализационной сети», — рассказали в городской единой дежурно-диспетчерской службе.

Ранее для проведения ремонтно-восстановительных работ с привлечением техники на этом участке улицы Клинической специалисты произвели демонтаж электрической контактной сети, а также трамвайных рельсов. По данным на 20:00, коридор для трубопровода сформирован, монтаж взамен аварийного нового участка коллектора диаметром 800 мм уже ведется — укладывают новую пластиковую трубу протяженностью около 30 м.

На месте ремонтных работ находятся специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, ООО «Краснодар Водоканал», сотрудники муниципальной службы спасения, структурных подразделений администрации города. В работах принимают участие 23 человека, задействовано 12 единиц техники, в том числе дизель-генераторы, погрузчики, манипуляторы, экскаваторы, самосвалы, вакуумные машины и другое необходимое оборудование.

По окончании работ на коллекторе его засыплют, будут возвращены на место рельсы и контактная сеть, после чего станет возможно возобновить здесь движение трамваев. До этого момента четыре трамвая — № 2, 5, 8 и 15 будут следовать по временным измененным маршрутам.

Аварийные работы проводятся без отключения жителей близлежащих домов от канализационных сетей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла днем 4 октября в районе БСМП на улице Клинической: там подтопило трамвайные пути из-за прорыва трубы.

На месте повреждения участка фекальной канализации установили мощную мобильную помпу производительностью 600 куб. м в час.

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