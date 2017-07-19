В Краснодаре ночью сгорел скейт-парк на Затоне

Пожар площадью 150 кв. м в районе парка имени 30-летия Победы произошел около 3:00 19 июля.

Фотографии горящего скейт-парка появились в социальных сетях.

«Заявка о возгорании деревянных щитов на открытой территории поступила в 3:12. Пожарные расчеты прибыли в 3:21. Возгорание локализовали на площади 150 кв. м в 3:55, а полностью ликвидировали в 4:08», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении пожара были задействованы пять пожарных расчетов и два мотоцикла. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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