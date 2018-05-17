В Краснодаре новая схема движения в районе Зиповского кольца начнет действовать в июне

17 мая в 11:41

К этому времени на пересечении улиц Офицерской и Ростовского шоссе полностью завершат работы по преобразованию кольца в Т-образный перекресток.

Работы выполнили на 65%. На месте утром 17 мая побывал мэр Евгений Первышов.

«Несмотря на то, что работы на перекрестке проводятся сложные, все удалось организовать без перекрытия, ограничения движения транспортных потоков. Важно, что все делается с опережением графика. В ближайшие две недели подрядчику необходимо сохранить набранный темп, чтобы уже с начала июня запустить в работу Т-образный перекресток и перейти на новую схему организации дорожного движения», — сказал Евгений Первышов.

Заместитель директора субподрядной организации ООО «Управляющая компания «Веста» Роман Артеменко рассказал, что к 17 мая на перекрестке завершили демонтаж частей двух зеленых островков — круглого и треугольного — для расширения проезжей части. На первом участке уложили два слоя асфальта, на втором эти работы — в процессе.

«Демонтаж последней части на разделительной полосе в районе путепровода по улице Офицерской будем завершать 17 мая. К 18 мая демонтажные работы в рамках организации Т-образного перекрестка полностью завершим», — сказал Роман Артеменко.

На следующем этапе проведут асфальтировку на всем перекрестке, включая территорию, освобожденную от зеленых островков. Сначала на проезжей части снимут старое асфальтовое покрытие, затем уложат новые слои асфальтобетона. На перекрестке перенесли коммуникаций, опор и переключение троллейбусных линий КТТУ.

Оставшиеся после демонтажа участки зеленых островков соединят, огородят бордюрами и благоустроят. Отрегулируют светофоры и нанесут новую дорожную разметку. Все работы завершат к концу мая, чтобы в первых числах июня полностью перейти на новую схему организации дорожного движения.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов добавил, что в дальнейшем также предстоит ремонт самого путепровода на улице Офицерской. Планируют заменить гидроизоляцию, старое асфальтовое покрытие, пешеходную часть: тротуары расширят и установят новые перилла, усилят трамвайное полотно. Для проведения работ частично перекроют проезжую часть. К ремонту приступят после начала работы Т-образного перекрестка, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

С изменением в организации движения можно ознакомиться на схеме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате изменится конфигурация перекрестка — «зеленый островок» в форме круга будет уменьшен и преобразован в треугольник, второй «зеленый островок» на улице Офицерской ближе к Колхозной уберут полностью.

Специалисты считают, что новая схема движения позволит полностью избавиться от пробок на этом участке, потому что благодаря реконструкции выехать на Ростовское шоссе со стороны Колхозной можно будет с трех полос и без ожидания зеленого сигнала светофора.

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