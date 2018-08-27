В Краснодаре, Новороссийске и Белореченске пройдет Географический диктант

На сайте Русского географического общества началась регистрация участников всероссийской акции, которую проведет РГО 11 ноября.

Масштабное международное просветительское мероприятие проведут в России в четвертый раз. Диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн на сайте проекта.

Диктант составляется в четырех вариантах: два варианта для проведения на территории России, один вариант для зарубежных стран, один вариант для проведения Диктанта онлайн. Все варианты идентичны по степени сложности.

Впервые в этом году вариант диктанта состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест, сообщает пресс-служба РГО.

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