В Краснодаре новые трамваи с кондиционерами могут закупить уже этим летом

На обновление трамвайного парка города предусмотрено 3 млрд рублей.

Конкурсную документацию по приобретению 31 трамвая для КТТУ управление закупок администрации разместило на сайте госзакупок. Заключить контракт с победителями аукционов, которые состоятся 22 апреля, планируют в начале мая. Первые трамваи могут поступить в Краснодар уже во второй половине лета. Полностью поставить всю технику по условиям контракта должны до 11 ноября 2019 года.

Объявлено два аукциона на закупку 27 односекционных и четырех трехсекционных трамваев. Прием заявок ведется до 12 апреля, дата проведения аукционов на электронной площадке — 22 апреля.

Начальная стоимость первого контракта — 672,3 млн рублей, второго — 340 млн рублей. Проведенный анализ показал, что именно одно- и трехсекционные трамваи будут наиболее эффективны. В Краснодаре есть маршруты с умеренным пассажиропотоком, для которых двухвагонные трамваи нецелесообразны, а одинарные вагоны — недостаточны. Трехсекционные вагоны в эксплуатации экономичнее двухвагонных.

Трамваи должны быть низкопольные, с условиями для посадки маломобильных граждан, системами кондиционирования салона и кабины водителя, радиоинформаторами для инвалидов по зрению. В салоне должны быть также розетки и USB-разъемы для зарядки техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на покупку 33 новых трамваев потратят 1 млрд рублей.

Проведут инженерные изыскания для оценки возможности прокладки новых трамвайных линий. По предварительным оценкам, общая протяженность новых веток составит около 26 км. Проработку ведут городские департаменты транспорта и архитектуры.