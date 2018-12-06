В Краснодаре новые улицы назовут именами известных спортсменов

Об этом рассказал мэр Евгений Первышов 6 декабря на церемонии награждения за достижения в спорте «Краснодарский Олимп-2018».

Глава города напомнил, что в 2018-м спортсмены Краснодара завоевали более 4 тыс. медалей, в том числе на престижных международных турнирах, первенствах Европы и мира. Мэр поблагодарил спортсменов и тренеров за труд.

«Спасибо вам, что вы своими именами прославляете наш город. Считаю, правильным решением будет увековечить в названиях новых улиц города имена героев спорта», — сказал Первышов.

Евгений Первышов отметил, что идею наименования новых улиц в честь выдающих людей поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Перечень имен спортсменов и тренеров для наименования новых улиц определят вместе с самими спортсменами. Для этого создадут оргкомитет. Затем перечень направят на согласование в городскую топонимическую комиссию.

Награждение на «Краснодарском Олимпе-2018» прошло по девяти номинациям — «Спортсмен года», «Тренер года», «Преодоление», «Эпоха в спорте», «Лидер спорта», «Спортивная семья», «Комплекс ГТО – путь к здоровью», «Спортивный парнас», «Социальная ответственность бизнеса». В номинации «Эпоха в спорте» наградили основателя кубанской школы батута Виталия Дубко. Его воспитанники — первые отечественные чемпионы в этом виде спорта Евгений Янес и Евгений Яковенко, а также олимпийские чемпионы Ирина Караваева и Александр Москаленко, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник