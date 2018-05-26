В Краснодаре новый инвестор готов приступить к достройке ЖК «Мультиплекс КИНО»

Вице-мэр Владислав Ставицкий обсудил с дольщиками проблемных домов ситуацию.

Участие в мероприятии приняли директор городского департамента строительства Максим Карпенко, его заместитель Александр Мадовский, генеральный директор компании-инвестора ООО «Телекомстрой» Тимур Разакбердиев.

Заместитель главы города сообщил, что разработана «дорожная карта» по возобновлению строительства и детальный план мероприятий по передаче долгостроя новому инвестору. Новый застройщик — компания ООО «Телекомстрой» — уже завершил процедуру экспертной проверки двух недостроенных литеров, оценил имеющиеся риски и подтвердил намерение достроить дома.

«Решение инвестора о вхождении в проект им принято, теперь предстоит пройти ряд юридических процедур, чтобы приступить к работам, — сказал Владислав Ставицкий.

Тимур Разакбердиев представил дольщикам план действий на ближайшее время. Для решения юридических вопросов 1 июля на улице Дальней, 43 будет открыт офис инвестора.

«Завершена техническая экспертиза. Обследование показало: дома можно достроить при полном соблюдении градостроительных норм. При этом планируем усилить отдельные конструкции зданий. Мы готовы инвестировать необходимую сумму в достройку двух литеров на улице Уральской, 100 и 100/5. Теперь нужно вступить во владение земельными участками под домами и получить разрешение на продолжение строительства», — сказал Тимур Разакбердиев.

Передачу земельных участков под двумя недостроенными литерами новому инвестору предстоит решать в судебном порядке. Владислав Ставицкий добавил, что одновременно с получением прав на землю планируется выдать инвестору разрешение на технологическое присоединение к сетям тепло-водо- и электроснабжения.

«Нужно постоянно поддерживать контакт с инициативной группой. Люди должны видеть, что новый инвестор предпринимает конкретные действия, а его юристы начали работы по переоформлению договоров долевого участия на ООО «Телекомстрой»», — цитирует Ставицкого пресс-служба мэрии Краснодара.

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