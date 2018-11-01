В Краснодаре нуждающиеся в реставрации памятники планируют сдавать в аренду

Она будет минимальной, но при этом обязанностью арендатора станет реконструкция по проекту, который разработает лицензированная организация.

Первым зданием, для сохранения которого планируют используют эту практику, может стать Дом купца Лихацкого. Об этом сообщил глава города Евгений Первышов на заседании межведомственной рабочей группы по изучению, сохранению и популяризации объектов культурного наследия.

В декабре департамент муниципальной собственности и городских земель планирует заключить контракт с лицензированной организацией на разработку документации по сохранению объекта культурного наследия. Конкурс на получение права аренды с обязательством реставрации может состояться в первом квартале 2019 года.

«В Краснодаре десятки памятников архитектуры, которые необходимо приводить в порядок. Есть здания в критическом состоянии, которые требуют больших вложений для реставрации. При этом бюджетные средства на их восстановление найти крайне сложно. Механизм аренды за символическую плату может стать действенным способом, чтобы сохранить историческое наследие. Сейчас мы ведем подготовку документации, чтобы в первый раз его использовать Краснодаре. Если опыт будет успешным, сможем его применять и дальше», — отметил мэр.

Дом купца Лихацкого построили в 1900-1910 годах, его площадь составляет около 480 кв. м. Состояние дома неудовлетворительное.

Также на заседании обсудили состояние многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. В Краснодаре в капитальном ремонте нуждаются 64 таких здания. В 2018 году отремонтировали один дом, еще десять включили в программу на 2019 год.

Депутат Госдумы РФ Наталья Костенко предложила создать отдельную программу капитального ремонта таких домов, чтобы получить возможность софинансирования из федерального бюджета, так как стоимость ремонта для памятников архитектуры и объектов культурного наследия намного выше, чем для обычных жилых домов. Первышов поддержал это предложение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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