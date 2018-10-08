В Краснодаре обновят асфальт и тротуары на участке улицы Гагарина

Из-за проведения работ с 00:00 9 октября до 00:00 11 октября ограничат движение транспорта по Гагарина на участке от Герцена до Воровского.

«Это один из участков, которые были включены в федеральный проект дополнительно. Ограничения связаны с устройством на этом промежутке улицы Гагарина верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На прилегающих к ремонтируемому участку улицах установят дополнительные временные дорожные знаки», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На период проведения работ также временно изменят маршрут движения автобусов № 14 Комсомольский микрорайон — Бальнеолечебница. Они будут следовать в прямом и обратном направлениях по улице Красных Партизан.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации просит водителей быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и ПДД, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник