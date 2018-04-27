В Краснодаре обрушились перекрытия в строящемся храме, есть пострадавшие

Обрушение произошло 27 апреля в районе «Немецкой деревни» в храме блаженной Матроны Московской.

На место выехали спасатели.

«Сообщение об обрушении перекрытия в строящимся объекте на улице Бискайской поступило в 17:15. При проведении работ произошло обрушение опалубки, в результате чего есть пострадавшие», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что проведена деблокировка пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

По данным СМИ, пострадали четыре человека, сообщает телеканал 360.

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