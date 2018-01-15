В Краснодаре обследуют места крещенских купаний

Меры безопасности при проведении обрядов омовения во время праздника Крещения обсудили в администрации города.

Водолазы Службы спасения приступили к обследованию мест омовения водных объектов общего пользования на территории города. Работы проведены в зоне отдыха «Старая Кубань» и будут продолжены в течение двух ближайших дней в районе храма Рождества Христова и Платанового бульвара.

В местах омовения устанавливают палатки для переодевания, при необходимости — резервные системы уличного освещения и обустраивают места входа и выхода из воды.

Непосредственно с вечера 18 января и в течение всего дня 19 января от городской Службы спасения будут задействованы 61 человек, десять единиц техники и восемь плавсредств. На выявление неучтенных мест массового омовения в патруль выйдут две мобильные группы спасателей.

На дежурство, организованное в три смены, выйдут более 450 сотрудников полиции. Они будут работать в 47 храмах кубанской столицы, в местах омовений, утвержденных постановлением администрации, а также в составе патрульных групп для пресечения купаний в неустановленных местах.

В храмах и местах омовений на службу заступят казаки Екатеринодарского районного казачьего общества.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре определили шесть мест для проведения крещенских купаний.

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