В Краснодаре обсудили борьбу с экстремизмом в школах

Собрание межрегиональной ассоциации общественников по борьбе с экстремизмом и терроризмом прошло в Краснодаре 31 августа.

За последние шесть месяцев в Республике Адыгея более 30 человек были завербованы запрещенной в России организацией ИГИЛ и отправились в Сирию, а правоохранители пресекли деятельность двух крупных законспирированных экстремистских ячеек. У нескольких школьников на фоне террористической пропаганды обнаружили нарушение психики.

Мероприятие ежегодно проводится перед началом учебного года в память жертв терактов в Беслане и Буденновске. Участники собрания отметили: террористы становятся все изобретательнее, применяют хитрые психологические уловки. Главное оружие мирного населения против террора — информация. Именно ее и распространяют общественники.

По итогам собрания принят проект постановления: в нем содержатся рекомендации органам власти, правоохранителям, молодежным и общественным объединениям Краснодарского края и республики Адыгея о том, как улучшить работу по борьбе с одной из главных угроз современности.

«Линия фронта борьбы с терроризмом и экстремизмом проходит не только на уровне спецслужб. Общественные организации, которые объединяют неравнодушных граждан — зачастую в них входят бывшие силовики, ветераны силовых ведомств. Но, поверьте, туда входит и молодежь. Это те, кто лично столкнулся с проявлением экстремизма, и они, когда начинают что-то рассказывать от своего лица, передавать то, что происходило у них внутри, не оставляют равнодушным никого»,— сказал заместитель директора департамента внутренней политики Краснодарского края Петр Халанский.

Сохраняется преемственность поколений. По традиции ветераны силовых структур, члены общественных организаций и заслуженные труженики Кубани вместе со школьниками возложили цветы к памятнику чекистов в Краснодаре, отдавая дань памяти погибшим соотечественникам.

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