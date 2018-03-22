В Краснодаре обсудили борьбу с теневой занятостью в сфере бытовых услуг

Заседание коллегии, посвященное Дню работников бытового обслуживания, прошло 22 марта.

Мероприятие провел руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

На Кубани насчитывается более 11 тыс. объектов бытового обслуживания населения. Деятельность этих предприятий обеспечивают около 34 тыс. работников.

В 2017 году объем бытовых услуг, оказанных населению края, вырос до 66,8 млрд рублей. Это на 3,7% больше, чем годом ранее. При этом произошло снижение налоговых поступлений в региональный бюджет. Среди основных причин — снижение прибыли и сокращение численности работников, официально занятых в этой сфере.

Роман Куринный отметил, что бороться с теневой занятостью только карательными мерами непродуктивно. Необходимо разъяснить жителям, что оказание услуг на дому может быть небезопасно. Также вывести самозанятых граждан из тени возможно через правовое поле.

В прошлом году в регионе зафиксировали 358 фактов оказания услуг бытового обслуживания без госрегистрации. Из них 195 граждан зарегистрировали предпринимательскую деятельность, заключено около 150 трудовых договоров с работодателями.

В департаменте потребсферы отметили, что наиболее эффективно работу по легализации проводят город Горячий Ключ, Мостовский, Курганинский, Новокубанский и Славянский районы.

В завершении коллегии наградили лучших представителей сферы бытового обслуживания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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