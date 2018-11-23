В Краснодаре обсудили достижения кубанской селекции

В краевую столицу с рабочим визитом приехал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

На Кубани в новой должности он впервые. Куратор аграрного сектора страны оценил последние разработки национального центра зерна имени академика Лукьяненко и посмотрел, где обучают будущих специалистов.

Людмилу Беспалову можно назвать звездой российской селекции, у нее даже есть профессиональное прозвище — хлебная мама Кубани. Больше 40 лет женщина посвятила науке. В национальный центр зерна имени академика Лукьяненко пришла работать сразу после аграрной академии. И ни разу не пожалела, считает его своим вторым домом. Вместе с командой института создала десятки различных сортов пшеницы, которые закупают во всем мире.

«Павел Лукьяненко, создатель нашей научной школы, чье имя носит наш институт, говорил: чтобы быть успешным селекционером, надо долго жить, надо обладать хорошим здоровьем, надо работать с одной культурой на одном месте», — сказала заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале КНИИСХ имени П. П. Лукьяненко Людмила Беспалова.

В одном месте в институте находится все: опытные поля, лаборатории — площадь позволяет. Аграрными разработками региона пользуются в Турции, Армении, Беларуси и десятках других стран. Визитная карточка краснодарской научной школы — озимая пшеница с высокой урожайностью.

Своими достижениями поделился и научный институт риса. В НИИ было выведено более 150 сортов и гибридов. Вообще Кубань — лидер страны, здесь производит около 80% всего белого злака России. При этом не забывает и о вкусовом разнообразии.

«У нас даже есть предприятия, которые поставляют рис в Италию. Вообще мир воспринимает всю нашу продукцию, и мы это удерживаем. Это важно сохранить. Сегодня экспортный потенциал 200 тыс. т, в перспективе он запросто будет удвоен», — отметил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

Кубанской селекцией и качеством продукции Дмитрий Патрушев остался доволен. Куратор агроблока осмотрел лаборатории и попробовал кашу из диетического злака.

Уже после научного института министр посетил Кубанский государственный аграрный университет. В вузе ему показали новую ветеринарную лечебницу, операционные и гостиницу для животных. Такой крупный медицинский комплекс редкость — здесь даже есть аппарат МРТ и УЗИ.

После экскурсии по университету министр сельского хозяйства открыл пленарное заседание в зале переговоров КубГАУ. Там собрались все ректоры аграрных вузов страны — обсуждали будущее села, инновации и кадры.

«Роль аграрного образования сегодня, как и 100 лет назад, является ключевой в создании условий для прорывного сценария развития экономики нашей страны. Современное сельское хозяйство, вопреки стереотипам, это крупнейший потребитель инноваций в мировой экономики», — считает министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

На Кубани обсуждаемые проекты уже успешно работают. В регионе ежегодно разрабатывают новые виды гибридов, закупаются современное оборудование и роботизированная техника — чтобы Краснодарский край по праву считался житницей России.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник