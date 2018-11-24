В Краснодаре обсудили флагманские проекты Стратегии развития города до 2030 года

В краевом центре прошла очередная сессия в рамках разработки проекта.

«Работа стартовала в августе. Сейчас мы находимся на втором этапе — выбора стратегических приоритетов, целей и задач социально-экономического развития города. И это — самое главное. Ведь от того, насколько верно мы их определим, зависит конечный результат», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Стратегическая сессия в ноябре стала третьей по счету с начала разработки проекта. До середины декабря состоятся еще три подобные встречи.

«Эта встреча посвящена трем приоритетным направлениям, которые, по нашему мнению, представляют наибольший интерес в плане развития города — промышленность, туризм и сектор креативных индустрий. Они являются самыми емкими и большими для развития и запуска так называемого маховика экономики», — сказал руководитель проекта Евгений Панасенко.

Для каждого из них предложили конкретные проекты, которые должны вывести указанные отрасли на новый виток развития.

В промышленности это строительство индустриальных парков на территории Краснодарской агломерации, создание единого интернет-портала и интерактивной карты для потенциальных инвесторов.

Среди приоритетных проектов сектора креативных индустрий — организация медиапарков и «креативных кластеров», создание развитого медицинского кластера.

Туристический потенциал города участники встречи предложили развивать в направлении событийного, гастрономического и лечебно-оздоровительного туризма. Среди проектов, которые были предложены в рамках этой секции, — создать зону развлечений в районе парка «Солнечный остров», городской фестиваль по типу «Октоберфеста», а также внедрить единую платформу сервисов для отдыхающих и туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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