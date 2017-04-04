В Краснодаре обсудили готовность края к паводкам и пожароопасному периоду. Совещание провел вице-губернатор Юрий Гриценко.

По его словам, в крае был проведен комплекс мероприятий: создана группировка сил общей численностью более 20 тыс. человек, около 5 тыс. единиц техники и 160 плавсредств.

В 29 районах края, территории которых подвержены угрозе паводков, постоянный контроль уровней воды в реках осуществляют 189 автоматических гидрологических комплексов. Модернизирована существующая региональная автоматизированная система оповещения населения РАСЦО в 22 муниципалитетах.

На Кубани проведена целенаправленная работа по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и природными пожарами, отметил Гриценко.

Всем органам государственной власти и местного самоуправления поставлены конкретные задачи по обеспечению безопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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