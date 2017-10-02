В Краснодаре обсудили готовность жилого фонда к отопительному сезону

Глава Краснодара Евгений Первышов поставил задачи по обеспечению стабильной работы объектов теплоэнергетического хозяйства краевого центра в осенне-зимний период.

«Ресурсоснабжающие организации отчитались о готовности котельных, центральных тепловых пунктов, теплотрасс, других инженерных систем, их общие затраты — почти 1,5 млрд рублей. Рассчитываю, что сделано все необходимое и Краснодар своевременно получит паспорт готовности», — сказал Евгений Первышов.

К настоящему моменту готовность оборудования города составляет почти 100%. Практически во всех многоквартирных жилых домах Краснодара промыли отопительные системы, провели гидравлические испытания, опрессовку внутридомовых инженерных систем. В многоквартирном жилом фонде также выполнили работы по утеплению зданий, чердачных и подвальных помещений.

Объекты социальной сферы к отопительному сезону подготовили в полном объеме. В 71 образовательной организации модернизировали узлы учета тепла.

В ближайшие дни Ростехнадзор начнет проверку, по итогам которой будет принято решение о выдаче Краснодару паспорта готовности к отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации города.

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