В Краснодаре обсудили инвестиционные программы в сфере энергетики и ЖКХ

18 июня в 18:14

На Кубани в ближайшие несколько лет завершат реконструкцию трех подстанций, проведут 120 км линий напряжения, а также модернизируют около 100 трансформаторных установок.

Все это поможет повысить эффективность энергоснабжения в регионе. Детали обсудили 18 июня в Краснодаре. Основной темой заседания стало выполнение инвестиционных программ в сфере энергетики, ЖКХ, тепло- и водоснабжения. От этого напрямую зависит качество жизни кубанцев и развитие бизнеса. Власти края призывают поставщиков ответственно подходить к поставленным задачам.

«Ввести административную ответственность за неисполнение или несвоевременное исполнение программ. Мы также планируем обратиться с предложением по штрафным финансовым санкциям. Для того, чтобы исключить трудности перевода, мы три раза собирались с муниципальными властями и представителями организаций», — сообщил заместитель руководителя департамента цен и тарифов Краснодарского края Сергей Шуляк.

«Нам нужно понимать, что есть точки на Кубани, которые интересуют край в развитии. Если это будет разумный проект с хорошими экономическими выкладками, не с завышениями, то его поддержат и законодательная, и исполнительная власть», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик

Всего в этом году по инвестиционной программе на развитие энергомощностей выделили более 2,5 млн рублей.

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