В Краснодаре обсудили итоги курортного сезона в сфере придорожной торговли

Вице-губернатор края Василий Швец провел селекторное совещание.

Знакомство с регионом для любого туриста начинается с придорожной торговли. Итоги летнего курортного сезона и планы на будущий обсудили в краевой столице на селекторном совещании.

Сегодня в регионе работают более 3,5 тыс. придорожных кафе и ярмарок, автозаправок, станций ремонта и обслуживания. Но есть районы, где их деятельность вызывает лишь нарекания. Например, в Апшеронском, Туапсинском районах и Геленджике. Глав этих районов на совещании обязали взять ситуацию под личный контроль.

«Прошедший курортный сезон выявил и новые проблемы, хотелось бы о них сейчас сказать. Это ненадлежащее состояние объектов придорожных территорий, их недопустимое санитарное состояние, несанкционированная торговля вдоль дорог», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец.

В прошлом году началась модернизация более 800 объектов, часть из них уже завершена. Работа в этом направлении продолжится. Также на совещании отметили, что на трассах края уже практически нет незаконных рекламных конструкций. А придорожные зоны стали чище и ухоженнее по сравнению с 2016 годом.

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