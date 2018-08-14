В Краснодаре обсудили, как перейти на новую систему сбора мусора

Она должна заработать, как и по всей стране, с 1 января. По новым правилам отходы разрешают размещать только на лицензированных полигонах.

Краснодарский край разделен на 11 зон, в каждой из которых должен работать свой региональный оператор. Но конкурсные отборы прошли только на четырех территориях, остальные пока не определились. На совещании потребовали до конца года выбрать недостающие компании и организовать не только вывоз, но и утилизацию мусора.

«В большинстве случаев мусор сохраняется на специальных полигонах. Сбор фильтрата и газов при этом не производится, что создает серьезную опасность для окружающей среды. В лучшем случае как мы утилизируем мусор? Захоронения на полигонах — общая свалка, идет гниение», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Опыт показывает, что после раздельного сбора мусора — пластика, бумаги и стекла — на полигон уходит только пятая часть отходов. Компании получают деньги, но при этом сортировочные ленты не работают в полную силу на 17 лицензированных мусорных полигонах Кубани. На заседании решили создать рабочую группу и проверить каждый из таких объектов.

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