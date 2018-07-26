В Краснодаре обсудили меры борьбы с незаконной торговлей рыбой

О состоянии рыбохозяйственного комплекса Кубани говорили на заседании оперативного штаба по охране и контролю за пользованием водными биоресурсами.

Совещание прошло под председательством заместителя губернатора Андрея Коробки при участии главного федерального инспектора по Краснодарскому краю Алексея Ермакова.Подводя итоги рыбоохранных мероприятий в первом полугодии, Коробка отметил качественную работу правоохранительных органов в период весеннего нереста.

Вице-губернатор добавил, что борьбу с браконьерством нужно вести не только на воде, но и на точках реализации незаконного улова. В настоящее время, согласно действующему законодательству, максимум, что может грозить продавцу нелегальной рыбной продукции, — это административная ответственность.

«Торговля рыбой из кубанских водоемов под видом завезенной из других регионов, а иногда и вовсе без каких-либо документов — обычное дело на наших рынках. Даже при систематических нарушениях продавцы незаконного улова отделываются мизерными штрафами, продолжая дальше торговать. Это может быть качественная продукция, но она нелегальная. Если мы хотим снизить интерес к браконьерскому промыслу, то нужно пресекать незаконный оборот биоресурсов, конфисковывать продукцию», — сказал Коробка.

Вице-губернатор поручил проработать вопрос расширения полномочий органов местного самоуправления для эффективной борьбы с реализацией браконьерской рыбной продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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