В Краснодаре обсудили меры по предотвращению подтоплений

В Краснодаре 30 марта на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обсудили меры по предотвращению подтоплений и обеспечению пожарной безопасности.

Мероприятие провел первый вице-мэр Сергей Васин.

Начальник краснодарского гидрометеоцентра Андрей Бондарь сообщил, что запас снега в горных районах в этом году выше прошлогоднего. Но паводки из-за активного снеготаяния в апреле маловероятны и могут быть вызваны только сильными осадками. По словам Бондаря, в ночь с 31 марта на 1 апреля прогнозируют заморозки. Это неблагоприятно для цветения растений.

Директор Краснодарского водохранилища Николай Захарчук рассказал, что перед сезоном пропуска паводковых вод ведут постоянный контроль. Специалисты следят за состоянием уровня воды в водохранилище. Всего на дежурстве находятся 472 человека и девять аварийно-спасательных бригад. В прошлом году на водохранилище реконструировали сооружения. Комплекс работ по содержанию водохранилища собираются продолжить и в этом году.

По данным МКУ «Единая служба заказчика», сейчас ремонтируют насосную технику и очищают ливневые и канализационные коллекторы. В работах задействованы 20 единиц техники. В случае возникновения подтоплений дополнительно привлекут технику всех городских предприятий и организаций.

Начальник городского управления сельского хозяйства Григорий Слюсаренко рассказал о подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду. По его словам, уже провели работу с руководителями сельскохозяйственных предприятий о недопущении сжигания соломы, сухой травы, камыша. Для выявления нарушителей рабочая группа каждую неделю проводит рейды земель сельхозназначения. Сейчас хозяйства обеспечивают средствами пожаротушения: емкостями с водой, песком, щитами, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском водохранилище 23 марта уровень воды превысил норму и составил 32,83 м.

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