В Краснодаре обсудили меры поддержки детей-сирот

Руководители детских домов и сотрудники органов опеки со всего ЮФО собрались в городе 14 ноября.

На окружном совещании обсудили законодательные инициативы, направленные на поддержку сирот, и меры, которые помогут определять детей не в приюты, а в семьи. Именно такой практики придерживаются органы опеки в Краснодарском крае.

«В семьи устроены 97,5% детей. Это самый высокий показатель в Российской Федерации. У нас в крае 1 тыс. 700 семей прошли школу приемных родителей, сдали всевозможные курсы и тесты и хотят взять ребенка к себе», — рассказал министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко.

На совещании также говорили об обеспечении детей-сирот жильем и выплатах им алиментов. Как отметил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, эти вопросы решаются, но не так быстро, как хотелось бы.

«Большая часть детей, конечно же, не получает алименты. Поэтому нам приходится очень тесно работать с судебными приставами для того, чтобы хотя бы частично обеспечить сирот денежными средствами. Это очень сложная работа, которая не всегда дает результат. К сожалению, все заботы по обеспечению, финансированию, питанию и воспитанию детей возлагаются на вас, уважаемые коллеги», — отметил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Сейчас в Краснодарском крае остается десять государственных учреждений, в которых воспитываются более 14 тыс. детей-сирот. В 2018 году на их поддержку из краевого бюджета было выделено 4 млрд рублей.

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