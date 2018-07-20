В Краснодаре обсудили модернизацию системы водоснабжения в крае

На совещании, которое 20 июля провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, детально обсудили реализацию краевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

В совещании приняли участие вице-губернатор Анатолий Вороновский, министр ТЭК и ЖКХ Александр Волошин, заместитель министра финансов Александр Кнышов, руководитель департамента строительства Вадим Сергеев.

«По поручению губернатора в ближайшее время мы должны разработать программу по модернизации системы водоснабжения — это строительство и реконструкция магистральных систем водоснабжения», — обратился к собравшимся Андрей Алексеенко.

Он отметил, что на сегодняшний день в связи с существенной изношенностью магистральных сетей проблемы с водой есть в Темрюкском и Ейском районах, в Геленджике и Новороссийске.

На совещании шла речь о новых ключевых проектах в этой сфере. Обсуждались юридические аспекты, вопросы взаимодействия, реализация мероприятий. Первый заместитель главы интересовался у руководителей профильных министерств и организаций текущим положением дел.

Говорили о проектировании и строительстве второй нитки Ейского группового водопровода от ПК 113 протяженностью 10 км. Предполагаемая стоимость объекта составляет 400 млн рублей. На сегодняшний день подготовлено техническое задание на проектирование. Александр Волошин акцентировал, что министерству финансов края необходимо предусмотреть средства на строительство в 2019-2020 годах. Андрей Алексеенко предложил уточнить объемы финансирования после выполнения проектных работ.

Также детально обсуждались этапы создания двух водоводов Троицкого группового водопровода, поставляющего питьевую воду в Новороссийск, Геленджик, Крымский район, поселки побережья Черного моря. Общая стоимость строительства водовода от водопроводной насосной станции 3 подъема до ПК 120 Троицкого группового водопровода составляет 773,1 млн рублей. На сегодняшний день завершено строительство 10 км данного водовода, выполняются строительно-монтажные работы по строительству 2 км водовода, проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ по устройству электрохимической защиты и автоматизации объекта.

По другому водоводу — от водопроводной насосной станции 2 подъема до водопроводной станции 3 подъема — предполагаемая стоимость объекта составляет 1 млрд 252 млн рублей. В настоящее время результаты выполнения проектных и изыскательских работ по строительству этого объекта находятся на рассмотрении в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». После получения положительного заключения государственной экспертизы будут выполняться строительно-монтажные работы.

Кроме того, на водозаборе Троицкого группового водопровода построят 13 скважин. На 2018 год бюджетом предусмотрено 36,9 млн рублей на завершение проектирования первого этапа и выполнение строительно-монтажных работ по пяти скважинам.

Также на совещании говорили о создании второй нитки водоводов и резервуаров чистой воды Таманского группового водопровода. Предполагаемая стоимость объекта составляет 405,8 млн рублей. В текущем году для завершения ее проектирования предусмотрено 5,7 млн рублей. Подготавливается проектная и сметная документация для передачи на рассмотрение в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

По итогам совещания Андрей Алексеенко поручил всем сторонам проработать проблемные вопросы, а министерству ТЭК и ЖКХ подготовить предложения по мероприятиям государственной программы для передачи их в минфин края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник