В Краснодаре обсудили организацию международных соревнований по мотокроссу

Этапы чемпионатов мира и Европы в конце апреля примет Туапсинский район.

Заседание оргкомитета турнира, на котором были рассмотрены все нюансы подготовки, прошло 4 апреля. Главное, по словам вице-губернатора края Николая Долуды, — обеспечить комфортные условия для болельщиков.

«Поскольку будет огромное количество и наших жителей, и иностранных любителей этого вида спорта, и поскольку соревнования проходят на улице, везде должны быть указатели, чтобы человеку, который впервые приедет туда, было понятно, где машину поставить, где покушать, где руки помыть и так далее. Логистика должна быть абсолютно во всем продумана», — сказал заместитель главы администрации Краснодарского края Николай Долуда.

Сильнейшие мотокроссмены мира на трассу всероссийского детского центра «Орленок» выйдут во второй раз. В прошлом году российский этап организаторы чемпионата мира назвали одним из лучших. И в этом необходимо вновь оставить о себе самые приятные впечатления.

«Времени действительно осталось не так уж много. Каждый на своем направлении отработайте те вопросы, которые сегодня были поставлены, в полном объеме, чтобы нам не было стыдно, чтобы мы подготовили и организовали достаточно серьезный этап чемпионата мира по мотокроссу», — добавил Николай Долуда.

Первые, квалификационные заезды на трассе «Орленка» пройдут 30 апреля, а 1 мая состоятся финальные гонки и награждение лучших. Ими постараются стать представители 36 стран, это более 1,5 тыс. спортсменов. Бороться они будут в четырех классах.

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