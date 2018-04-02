В Краснодаре обсудили организацию призывной кампании в крае

В России начался весенний призыв. О подготовке молодых людей к службе в армии шла речь на встрече губернатора края Вениамина Кондратьева с начальником регионального военного комиссариата.

Новобранцы из Краснодарского края считаются одними из самых востребованных. Они несут службу в различных войсках, в том числе и в президентском полку. Подготовке будущих солдат на Кубани уделяется особое внимание, многие из них обучаются по программам на базе ДОСААФ.

«Для молодежи призывного возраста служить в Вооруженных силах является не только долгом, но и почетной обязанностью. Это принципиально важно, что мы сохраняем эту традицию — отдавать долг Родине, для того, чтобы в жизни чувствовать себя настоящим мужчиной и патриотом, человеком, который на самом деле всегда, в любой момент может встать на защиту рубежей Отечества. Именно такой подход максимально реализуется в политике края, я думаю, что и в этом году молодежь тоже будет максимально подготовлена к службе в Вооруженных силах. Все вместе мы вносим достойный вклад в обороноспособность нашей страны. Сейчас уже не надо никому доказывать, что призывники из Краснодарского края являются самыми востребованными в Вооруженных силах России и на самом деле достойно представляют Кубань», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На Кубани сейчас готовят специалистов для военно-морского флота, десантных войск, формируют спортивную роту в Сочи. А не так давно в крае начали набор в подразделение Росгвардии.

«Мы начинаем комплектовать в том числе и подразделения Росгвардии. В первую группу в 2017 году мы уже направили 28 человек, и в этом году весной планируем еще 33 человека направить. Подразделение Росгвардии будет дислоцироваться на территории Краснодарского края», — пояснил заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

Служить в армии стало модно, отметил глава региона. В подтверждение этому начальник военного комиссариата края Сергей Пуликовский привел некоторые цифры: в 2017 году более 170 молодых людей вместо срочной выбрали службу по контракту, а 3 тыс. кубанцев повторно заключили договор. Кроме того, с каждым призывом уклонистов становится все меньше. Этому способствуют и некоторые изменения в законодательстве.

«Если, к примеру, молодой человек скрывался от службы в Вооруженных силах, и ему исполнилось 27 лет, он приходил в военный комиссариат, который был обязан все равно выдать военный билет. Просто он не служил и все. А сейчас, если он до 27 лет скрывается и прибывает в комиссариат, ему вместо военного билета выдается справка. И в этой справке написано: не служил, не имея на то законных оснований», — рассказал начальник военного комиссариата Краснодарского края Сергей Пуликовский.

Всего в прошлом году на службу в армию отправились почти 12,5 тыс. кубанских призывников. Около 1 тыс. из них — казаки.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник