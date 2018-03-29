В Краснодаре обсудили переход на электронную ветсертификацию молочной отрасли

Участие в совещании приняли вице-губернатор Андрей Коробка, специалисты госветуправления края и Россельхознадзора, представители производителей сырого молока, АПМП «Кубаньмолоко» и молокоперерабатывающих предприятий Кубани.

Как отметил руководитель госветуправления края Роман Кривонос, молочная отрасль — одна из самых важных направлений деятельности АПК края. Необходимо приложить все усилия для беспроблемного перехода на электронную ветсертификацию. Она необходима прежде всего для того, чтобы в итоге на столе у потребителя оказалась только безопасная продукция, без вирусов и болезней.

«Реализация, заготовка и переработка молока не должны останавливаться. Мы, в свою очередь, готовы оказывать любою помощь хозяйствующим субъектам и готовы ответить на любые интересующие их вопросы», — подчеркнул главный ветврач Кубани.

С докладом по результатам перехода на электронные сертификаты выступил замруководителя госветуправления региона Левон Алдошин. Он подчеркнул, что Кубань — в числе лидеров среди субъектов РФ по этому вопросу, в том числе по количеству оформлений и обучению специалистов.

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что переход отрасли на электронную ветсертификацию имеет особое значение для Краснодарского края как для одного из крупнейших в России производителей животноводческой сельхозпродукции.

«Кубанская продукция — это уже сложившийся бренд. Поэтому важно исключить все факторы, которые могут негативно отразиться на ее качестве и безопасности. Электронная сертификация поможет отследить рождение продуктов, сделает невозможным их фальсификацию и включение в состав нежелательных ингредиентов», — сказал Коробка.

Вице-губернатор добавил, что край полностью готов к переходу на электронную ветсертификацию — более 95% сотрудников ветслужбы региона уже прошли обучение и успешно оформляют ветеринарные документы в системе «Меркурий». Однако для того, чтобы переход был максимально безболезненным, соответствующее обучение должны пройти и предприниматели. Это позволит им самостоятельно оформлять документы в электронном виде. Для этого специалисты краевого госветуправления проводят обучающие семинары, в том числе выездные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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