В Краснодаре обсудили перспективы развития «Большого острова»

В Кубанском государственном университете 26 октября состоялся круглый стол, на котором обсудили будущее зеленой зоны, расположенной в Карасунском округе в русле реки Старая Кубань.

«Ни о каком многоэтажном строительстве, да и строительстве вообще на этой территории речи не идет. «Большой остров» возвращен в муниципальную собственность, а по Генеральному плану он может быть использован исключительно как рекреационный», — сказал главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок.

Он также добавил, что планом развития «Большого острова» должно быть предусмотрено создание перспективных связей, чтобы зона отдыха была доступна жителям микрорайона Гидростроителей, района ТЭЦ, а также района улицы Воронежской.

Участники круглого стола высказывали различные идеи благоустройства «Большого острова» — от придания этим землям статуса особо охраняемой природной территории до создания серьезной системы берегоукрепления для защиты от подтоплений.

«Большой остров» — прилегающая к парку «Солнечный остров» территория площадью около 195 га. Первый проект благоустройства «Большого острова» как опытно-показательного парка культуры и отдыха СССР опубликован в монографии «Парки мира» в 1985 году. В разные годы на этой территории планировалось создать бизнес-центр, этнографическое казачье поселение и даже футбольный стадион к чемпионату мира-2018, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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