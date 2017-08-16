В Краснодаре обсудили подготовку к чемпионату мира по футболу — 2018

Как к турниру готовится Кубань, 16 августа обсудили на очередном заседании регионального оргкомитета по подготовке. Провел заседание вице-губернатор Николай Долуда.

Регион подготовится к мундиалю должным образом. В этом после недавнего Кубка конфедераций уже никто не сомневается.

«Все мы с вами прекрасно понимаем, что игры Кубка конфедераций — это промежуточный результат, это промежуточный экзамен. И если на Кубок конфедераций к нам в страну приезжали всего восемь команд, то на чемпионат мира к нам приедут 32 лучшие команды мира», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

Также на заседании обсудили вопросы транспорта, волонтерского движения, подготовки стадиона «Фишт» и городов к приезду десятков тысяч гостей. Но основное внимание было уделено инфраструктуре. Особенно тренировочным базам для команд-участниц мирового первенства. Таких баз всего на Кубани будет восемь: по две в Адлере, Краснодаре, Анапе и Геленджике. Несмотря на то, что их строительство еще не закончено, претенденты на размещение уже есть. Это лучшие сборные планеты.

«И самое главное, что на протяжении лет их сопровождает огромнейшее количество фанатов, фанатов именно этих ведущих команд. В той же Анапе, в том же Геленджике, в Краснодаре будут жить не только игроки сборных команд, но и фанаты», — пояснил Николай Долуда.

Из-за большого количества болельщиков ответственность организаторов при подготовке будет еще выше, акцентировал вице-губернатор.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Сочи на стадионе «Фишт» пройдут шесть матчей турнира.

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