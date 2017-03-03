В Краснодаре обсудили подготовку к конференции городов-партнеров РФ и Германии

Глава Краснодара Евгений Первышов встретился с представителями рабочей группы российско-германского форума, чтобы обсудить ход подготовки к конференции городов-партнеров, которая пройдет в столице региона с 26 по 30 июня.

«Предстоящая конференция станет ключевым мероприятием в сфере отношений России и Германии в 2017 году. Поэтому внимание на всех уровнях ей уделяется серьезное. Краснодар должен продемонстрировать максимальную открытость, высокий уровень подготовки и проведения мероприятия. Вместе с нашими коллегами из Германии работаем над программой, прорабатываем все аспекты проведения форума. Многие вопросы уже решены, однако остались некоторые рабочие моменты, которые нам необходимо обсудить дополнительно», — сказал Евгений Первышов.

В администрации краевого центра провели организационные мероприятия с участием руководителей структурных подразделений, гостиниц, учреждений образования, культуры, предприятий общественного питания, проработаны детали проведения форума, проживания, спортивного и культурного досуга его участников.

Определена смета расходов, гостиницы, где будут размещаться гости. Для оказания помощи участникам конференции отобраны 60 опытных волонтеров, создается специальный конференц-офис для координации одновременной работы на разных площадках всех мероприятий.

В рамках визита в столицу Кубани члены рабочей группы из Берлина также посетили объекты, связанные с проведением конференции.

Планируется, что в конференции примут участие чрезвычайные и полномочные послы Российской Федерации и Федеративной Республики Германия, дипломатические представители других стран, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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