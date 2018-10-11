В Краснодаре обсудили повышение производительности труда на предприятиях края

По приглашению регионального центра компетенций и министерства экономики Краснодарского края эксперты Федерального центра компетенций 11 октября провели семинар, на который собрались представители власти, науки и бизнеса.

«Мы производим оборудование для ресторанов, столовых и кафе. Мы — настоящий завод, свое оборудование делаем в станице Новотитаровской, и вопрос производительности труда для нас, конечно же, самый главный, поскольку это тот показатель, который определяет конкурентоспособность предприятия, то есть его живучесть на рынке», — пояснил начальник производства Евгений Чистяков.

«Если ты хочешь выпускать конкурентоспособный продукт, ты должен снижать себестоимость. Один из путей — это повышение производительности труда», — отметил руководитель управления интеграции и инноваций промышленной группы Константин Анисимов.

«Чтобы повысить производительность труда на любом предприятии, необходимы взаимосвязанные действия экспертов, бизнеса и органов исполнительной власти. И конечно же, это невозможно без научного сообщества», — сказал проректор по учебной работе КубГАУ Алексей Петух.

Участникам семинара рассказали, с чего начинать оптимизацию, как мотивировать сотрудников, какого эффекта ждать от работы. А также сообщили о возможности участия предприятий в федеральной и региональной программах повышения производительности труда.

«Чтобы определить показатели производительности труда отдельного предприятия, выручку делят на среднесписочную численность заработка. В рамках этой программы мы ставим задачу — рост производительности труда на 10-30% с накопительным итогом за три года», — объяснил генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.

«Основная задача региональных властей — информационная поддержка. Нужно максимально донести до наших предприятий информацию о том, что они могут стать участниками проектов, которые реализуются с помощью Федерального центра компетенций. При необходимости наши отраслевые органы исполнительной власти будут готовы оказать этим предприятиям консультационную поддержку», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Участие в программах даст возможность применять передовые методики повышения производительности. Предприятия, которые добьются хороших результатов, получат доступ к льготным кредитам от Фонда развития промышленности. Получить более подробную информацию можно на сайте фонда.

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