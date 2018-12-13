В Краснодаре обсудили повышение производительности труда на предприятиях

Конференция «Бережливый бизнес — высокая производительность» открылась 13 декабря.

Встречу начали с обмена опытом. Им поделился ведущий консультант японского автомобильного концерна. Ясухито Матсудаира рассказал, как за счет бережливых технологий растет конкурентоспособность. Также секретами успешного бизнеса поделились менеджеры агрохолдинга и машиностроительного завода. Конференция проходит при поддержке администрации Краснодарского края.

«Без уделения внимания вопросам повышения производительности труда ни о каком прорывном развитии экономики говорить нельзя. Это задача, которую нам поставил губернатор, — чтобы экономика края выросла выше среднероссийской», — сказал министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Пленарная сессия конференции запланирована на 14 декабря, на ней будут разработаны новые решения для предприятий края. Также участников ждут мастер-классы от топ-менеджеров ведущих отечественных и зарубежных компаний.

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