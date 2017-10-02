В Краснодаре обсудили повышение зарплаты работников культуры

Об этом говорили на прошедшем совещании под председательством вице-губернатора Анны Миньковой.

Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Вениамина Кондратьева.

Как рассказала руководитель отрасли Виктория Лапина, отдельные муниципалитеты не выполняют обязательства по софинансированию, хотя получают средства из краевого бюджета и реализуют дорожную карту.

Анна Минькова напомнила, что в 2017 году средняя зарплата сотрудников отрасли должна составить 116,5% к прошлому году. На эти цели выделили 1,5 млрд рублей региональных субсидий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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