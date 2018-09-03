В Краснодаре обсудили предотвращение межнациональных конфликтов

Общественники, политики и представители этнических объединений 3 сентября собрались в краснодарском Центре национальных культур.

Они обсудили способы укрепления добрососедских отношених и развитие просветительской работы. Для Кубани это особенно актуально, потому что в регионе проживают представители более 120 национальностей.

«У каждой национальности, у каждого религиозного направления есть свои взгляды на мироустройство. Наша задача — сделать так, чтобы эти взгляды входили в рамки российской гражданской идентичности и не противоречили ей», — отметил заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Петр Халанский.

Такие межэтнические встречи проходят каждый год. Кроме того, в Центре национальных культур постоянно устраивают совместные концерты, семинары и выставки.

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