В Краснодаре обсудили предотвращение загрязнения рек и озер

В городе 14 марта состоялось первое заседание регионального общественного совета по водоснабжению.

За столом переговоров встретились федеральные и региональные представители профильных ведомств, городских и краевых властей. Обсудили, как предотвратить загрязнение рек, прудов и озер канализационными стоками, при этом не навредив абонентам водоканала. В этом вопросе, отметили собравшиеся, главное — конструктивный диалог разных ведомств.

«Это площадка, на которой мы с органами власти открыто обсуждаем проблематику, которая у нас есть, и коррективы инвестиционной программы. И я считаю, что это один из инструментов взаимодействия органов власти и бизнеса в виде честного социального партнерства», — отметил директор по взаимодействию с федеральной и региональной властью ГК «Росводоканал» Владлен Александрович.

«При решении каких-либо вопросов есть взаимодействие. И иногда какого-то понимания для взаимодействия мы не достигаем. Тем не менее, когда мы собираемся вместе, то обсуждаем. Выявляем, какие есть проблемные точки, и двигаемся в этом направлении, чтобы решить данный вопрос», — сказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Киселев.

В Краснодаре в течение года пройдут еще две подобные встречи. В планах — организация общественных советов во всех районах Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник