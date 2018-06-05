В Краснодаре обсудили проблему кубанских долгостроев

Заседание межведомственной комиссии по защите прав дольщиков состоялось 5 июня. Его провел первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

Он отметил, что сейчас под особым контролем находятся более 20 незавершенных объектов Краснодара, Анапы, Новороссийска и Геленджика. Некоторые из них, обещают застройщики, введут в эксплуатацию до конца месяца.

В частности, это три литера проекта «Таурас 96», известного как ЖК «Восточно-Кругликовская — Черкасская». За этими объектами муниципальным властям поручено вести ежедневный мониторинг. Андрей Алексеенко отметил, что нельзя ослаблять контроль и за другими долгостроями. Он поручил главам муниципалитетов провести полную ревизию проблемных объектов и докладывать о состоянии каждого еженедельно.

«Прошу руководителей муниципальных образований держать эти вопросы на особом контроле. Те обязательства, что вы берете на себя, необходимо исполнять. Контролировать завершение и решение проблем обманутых дольщиков. К сожалению, они не решаются каким-либо одним волевым действием. Завершение строительства — достаточно долгосрочный процесс. От действий руководителей на местах, от руководителей субъекта зависит очень многое», — сказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Подобные встречи будут проходить не только в администрации региона, но и на территории объектов незавершенного строительства.

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