В Краснодаре обсудили проблему жестокого обращения с животными

В Сочи около торгового центра неизвестные оставили коробку с котятами. По словам очевидцев, картонную коробку мужчина и женщина привезли к ТК, а затем сразу уехали, хотя прохожие пытались остановить их.

Случай уже вызвал широкий резонанс среди пользователей интернета. Героев ролика осуждают. Им может грозить не только общественное порицание, но также административный штраф.

Проблему жестокого обращения с животными обсудили и в Краснодаре. На совещании собрались правоохранители, зоозащитники, ветеринары, волонтеры. Они отметили, что прививать человечное отношение к домашним питомцам и бездомным животным необходимо с детства. В кубанских школах уже активно ведут такую работу.

«В школе проводится работа в рамках семинаров, мастер-классов. Придя один раз в приют и сделав доброе дело, поверьте, молодой человек не будет относиться плохо к животным», — считает руководитель Центра молодежных инициатив Краснодарского края Алена Губанова.

Гораздо жестче стало и законодательство. Теперь тем, кто издевается над животными, грозит не только штраф, но и до пяти лет лишения свободы.

С начала года по этой статье в Краснодаре возбудили четыре уголовных дела. Все уже направлены в суд. Среди них и недавний случай на улице Ставропольской. Две недели назад 66-летний мужчина выбросил из окна четвертого этажа 15 кошек.

«Необходимо отметить, что данные действия были совершены мужчиной в присутствии малолетних лиц. При даче квалификации его действиям учитывалось, что он сбросил не одно, а сразу несколько животных, что, соответственно, дает основание следователям возбудить уголовное дело», — отметил руководитель пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Также участники круглого стола обсудили проблемы приютов для бездомных животных и взаимодействие зоозащитников с представителями власти.

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