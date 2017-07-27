В Краснодаре обсудили проблемы в здравоохранении на Кубани

Итоги работы медучреждений за первое полугодие 2017 года подвели 27 июля на совещании, которое провела вице-губернатор Анна Минькова.

Одна из самых острых тем — снижение рождаемости. По сравнению с прошлым годом, за шесть месяцев Кубань не досчитались почти 3 тыс. 700 малышей. Если так пойдет и дальше, подчеркнула вице-губернатор Анна Минькова, то ходить в новые детсады и школы будет просто некому. Из этой ситуации есть два выхода: снижение числа абортов и продвижение ЭКО.

«Мы в этом году дали дополнительное финансирование, и я прошу вас все-таки не держать по несколько лет людей в своих районах, не отправляя их на ЭКО в Краснодар, и пытаясь их излечить подорожником. Эти примеры сегодня, опять же, прозвучат в докладе у министра здравоохранения. Коллеги, я, может быть, утрирую, но есть такие примеры! И очень странно, что это происходит в нашей с вами системе здравоохранения, которая считается одной из лучших в Российской Федерации», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Вопросов к районным больницам накопилось немало: где-то скорые слишком долго едут на вызов, где-то не хватает взаимодействия с местными властями. Из-за этого программа «Земский доктор» нередко дает сбой. Врачи уезжают из сельской местности, едва отработав положенное по договору время. И это, по мнению Анны Миньковой, исключительно на совести руководства муниципалитета. Проблема нехватки кадров — одна из главных. И это притом, что врачи готовы постоянно учить студентов и интернов, делают для этого все возможное.

«Мы будем их учить бесплатно! Чтобы они могли, например, пальцем потрогать сердце или ушить легкое, у нас каждый день проводятся кадавровые курсы», — рассказал главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница №1 им. С.В. Очаповского» Владимир Порханов.

Районам-аутсайдерам дали время до конца года, чтобы исправить ситуацию. Все эти проблемы, сказала вице-губернатор, можно решить. Бюджет отрасли в этом году вырос на 800 млн. Открываются новые поликлиники и офисы врачей общей практики, закуплено новое медицинское оборудование. Парки скорой помощи постоянно обновляются. И качество кубанской медицины только растет.

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