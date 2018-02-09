В Краснодаре обсудили проблемы ЖКХ

Пожелания и жалобы горожан передадут в Минстрой России. Об этом заявила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Она 9 февраля пообщалась с жителями кубанской столицы. На встречу пришли несколько десятков человек. Основные вопросы — благоустройство дворов, капитальный ремонт многоэтажек, рост тарифов на коммунальные услуги.

«Мы взяли на себя обязательство обсудить кое-какие вопросы по изменению федерального законодательства по Минстрою. Больше всего радует, что люди здесь собрались активные», — отметила Светлана Разворотнева.

Все просьбы жителей Краснодара, пообещала Разворотнева, будут оформлены и переданы в Москву.

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