В Краснодаре обсудили проекты предстоящего инвестфорума в Сочи

Кубанские специалисты готовятся представить на форуме концепцию развития региона до 2030 года.

Бизнесмены, ученые и представители власти 14 декабря встретились с журналистами, чтобы обсудить основные выставочные проекты. Практически все они связаны с экологией. Например, промышленным предприятиям предложат переоборудовать производство, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

«Мы планируем акцентировать именно на проектах в сфере промышленности. В настоящее время развитие промышленного комплекса в Краснодарском крае — это один из главных приоритетов экономической и инвестиционной политике», — сказал начальник отдела департамента инвестиций Краснодарского края Николай Корсаков.

По словам Николая Корсакова, стенд Краснодарского края на инвестфоруме в Сочи будет сложно не заметить. Его сделают в футуристическом стиле. Он покажет, какой может стать Кубань через 12 лет.

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