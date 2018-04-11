В Краснодаре обсудили профилактику детского травматизма на дорогах и ж/д переездах

Селекторное совещание прошло 11 апреля.

Только за три месяца 2018 года произошло 117 ДТП с участием несовершеннолетних, более 120 детей получили травмы, пятеро погибли. Неутешительная статистика и у транспортной полиции: в 2017 году на железнодорожных переездах пострадали 11 детей, девять из них получили сильные ожоги. Чаще всего школьники забираются на вагоны, чтобы сократить путь или сделать фото. Это и приводит к трагедии.

«К сожалению, виновниками дорожных происшествий становятся сами дети, которые не могут мгновенно оценить степень угрожающей им опасности. Так детская шалость или пренебрежение правилами приводят к трагедии. Виноваты в этом родители и воспитатели, педагоги и другие ответственные лица, которые своевременно не научили детей основам поведения на дорогах», — сказал руководитель управления региональной безопасности Краснодарского края Николай Колганов.

Говорили на совещании и о трудоустройстве бывших заключенных. После выхода из колонии им сложно найти место работы. На Кубани для таких граждан выделяют специальные квоты. Благодаря программе в 2017 году около 700 человек нашли постоянную работу.

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