В Краснодаре обсудили работу коммунальных систем края в зимний период

Министерство строительства России 15 января провело селекторное совещание с регионами.

На обсуждении вице-губернатор Анатолий Вороновский сообщил, что энергокомплекс Кубани готов выдержать максимальную нагрузку в холода.

Главный вопрос совещания — готовность коммунальных систем в зимний период. Сейчас все предприятия региона обеспечены необходимыми запасами жидкого и твердого топлива.

Также отдельной темой выделили проведение в регионе аварийных и восстановительных работ. В случае чрезвычайных ситуаций на теплотрассе в муниципалитетах Кубани экстренно готовы выйти на работу около 400 бригад численностью более 2 тыс. человек.

На Кубани действует круглосуточная горячая линия. Позвонив по телефону, можно узнать о ходе работ на аварийных участках, а также куда нужно обратиться в случае ЧП. Сейчас тепло во всех городах и районах Кубани подается в штатном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (861) 259-67-57.

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