В Краснодаре обсудили расширение границ населенных пунктов

Совещание провел заместитель главы региона Сергей Болдин.

В мероприятии приняли участие представители департамента по архитектуре края, Росреестра, кадастровой палаты, а также муниципальных образований.В ходе заседания поднимались вопросы изменения категории для земельных участков, включенных в границы населенных пунктов, а также увеличения территорий населенных пунктов за счет земель сельхозназначения.

Сейчас в крае установлены границы всех населенных пунктов. Однако 107 из них в 20 муниципалитетах не внесены в государственный кадастр недвижимости. Не изменена категория земель для более чем 63 тыс. участков общей площадью 88,98 тыс. га. Вследствие этого их кадастровая стоимость остается ниже, чем должна быть. Соответственно, платежи за землю остаются на прежнем заниженном уровне.

Также участники совещания обсудили целесообразность включения в границы населенных пунктов площадей из земель сельскохозяйственного назначения, которые уже предусмотрены генеральными планами для перспективного развития на долгосрочный период. Зачастую такое планирование не позволяет осуществить предоставление земельных участков, в том числе продление существующих договоров аренды.

Основная проблема внесения границ населенных пунктов в государственный кадастр — их пересечения с землями лесного фонда, а также с многоконтурными земельными участками, например, федеральными автомобильными дорогами.

«Такие случаи необходимо выявить и рассмотреть возможность разделов пересекаемых земельных участков. Осуществить эту работу необходимо органам местного самоуправления», — подчеркнул Сергей Болдин.

Вице-губернатор поручил в течение месяца завершить работу по изменению категорий земель, направив в кадастровую палату перечни участков, включенных в границы населенных пунктов в соответствии с генпланами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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